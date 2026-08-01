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Metz : Gauthier Hein se rapproche de l’OGC Nice

Par Sebastien Denis
1 min.
Gauthier Hein @Maxppp

Comme nous vous le révélions en juin, la piste Gauthier Hein à l’OGC Nice était bien réelle. Elle est désormais sur le point d’aboutir. Selon nos informations, le milieu offensif de 29 ans, qui n’a disputé que le dernier tiers-temps du match amical perdu par Metz face à Kaiserslautern (1-3) ce samedi, se rapproche fortement d’un départ de Lorraine.

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L’ancien Auxerrois a donné son accord de principe aux Aiglons et les discussions entre les deux clubs avancent dans le bon sens. Les négociations sont désormais proches d’aboutir et, sauf retournement de situation, l’opération devrait être bouclée en début de semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
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