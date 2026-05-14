Adrien Thomasson a donné son accord au Stade Rennais !

Tout juste après le choc opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain où les Artésiens ont perdu 2-0, le public lensois a célébré ses champions qui allaient quitter le club dans quelques semaines à l’issue de leur contrat. Parmi eux, on retrouve Adrien Thomasson dont le bail arrive à son terme, lui qui est arrivé de Strasbourg à l’hiver 2023 contre 3,9 millions d’euros.

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«Franchement, ça a été un honneur, une fierté de porter ce maillot, de jouer dans un stade incroyable, rempli tous les week-ends. Je voulais remercier tout le monde, tous les supporters qui m’ont soutenu, qui nous ont encouragés collectivement dans les mauvais moments. Et à titre personnel, je ne retiendrai que les bons moments et ça restera toujours un passage qui va me marquer», avait-il notamment confié après la rencontre.

Thomasson a tranché entre Rennes et le Paris FC

Celui qui a marqué 4 buts et délivré 10 passes décisives en 34 matches cette saison aura sûrement les yeux rivés sur la dernière journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche mais surtout cette finale de Coupe de France contre l’OGC Nice qui aura lieu le vendredi 22 mai. Pour autant, il a déjà bien avancé pour trouver son prochain club.

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Faisant l’objet d’intérêts du Paris FC et du Stade Rennais, le milieu de terrain relayeur de 32 ans a donné son accord à une des deux formations. Le joueur passé par Vannes et le FC Nantes va faire son retour en terres bretonnes puisqu’il a donné son accord au Stade Rennais. Il retrouvera Franck Haise avec qui il aura collaboré du côté du RC Lens.