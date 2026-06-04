Ces 11 stars en fin de contrat qui peuvent rendre bien des services !

Alors que le mercato estival approche à grands pas, de nombreux clubs européens surveillent déjà le marché des joueurs libres, devenu plus stratégique que jamais dans un contexte économique toujours aussi tendu. Sans indemnité de transfert à payer, ces profils représentent souvent des opportunités idéales pour renforcer un effectif avec de l’expérience, du talent ou même de la profondeur à moindre coût.

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Et si la Ligue 1 possède, elle aussi, plusieurs joueurs intéressants en fin de contrat, ce focus se concentre exclusivement sur les joueurs évoluant à l’étranger. De la Premier League à la Serie A, en passant par la Liga et la Bundesliga, plusieurs noms très attractifs seront libres à partir du 30 juin prochain. Entre cadres expérimentés, anciens internationaux ou encore joueurs capables d’évoluer au plus haut niveau, voici notre onze des meilleures opportunités à saisir gratuitement cet été.

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GB : Yann Sommer (Inter Milan, Suisse, gardien de but 37 ans - 33 matches de Serie A cette saison)

À 37 ans, le gardien suisse sort d’une saison encore très solide avec l’Inter, fraîchement sacré champion d’Italie. Titulaire lors de la finale de Ligue des Champions 2025 face au PSG l’an passé, le portier expérimenté continue d’afficher un niveau très compétitif malgré son âge. Libre à partir du 30 juin prochain, il reste une valeur sûre, doté notamment d’une très bonne qualité de relance.

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DG : Andrew Robertson (Liverpool, Écosse, latéral gauche 32 ans - 24 matches de Premier Legue cette saison)

Véritable symbole de l’ère moderne de Liverpool, le latéral écossais de 32 ans arrive en fin de cycle après avoir tout remporté sous Klopp puis Slot. Réputé pour son activité incessante et surtout la qualité de ses centres, il reste une arme offensive redoutable sur son couloir gauche. Capitaine de l’Écosse, il sera encore un cadre majeur de sa sélection lors du Mondial 2026. Il pourrait faire les affaires d’un club en quête d’expérience en défense. Robertson serait d’ailleurs très proche d’une arrivée à Tottenham selon la presse anglaise.

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DC : David Alaba (Real Madrid, Autriche, défenseur central 33 ans - 11 matches de Liga cette saison)

Freiné par les blessures ces dernières saisons, l’Autrichien a vu son temps de jeu diminuer, sans effacer son statut de joueur polyvalent de haut niveau. Capable d’évoluer en défense centrale, sur le flanc gauche ou encore en tant que milieu défensif, il s’apprête à tourner la page du Real Madrid après un passage marqué notamment par deux sacres en Ligue des Champions. Un profil d’expérience, gaucher, encore très recherché sur le marché. Toutefois, le défenseur autrichien n’est pas vraiment convoité pour le moment.

DC : Ibrahima Konaté (Liverpool, France, défenseur central 27 ans - 36 matches de Premier League cette saison)

Auteur d’une saison globalement en demi-teinte, à l’image de celle de son équipe, le défenseur français reste malgré tout un joueur très convoité sur le marché. Âgé de seulement 27 ans, il est particulièrement suivi de longue date par le Real Madrid. Indiscutable en charnière aux côtés de Virgil van Dijk lorsqu’il est à 100 %, il n’a cependant pas totalement convaincu sur la durée, et son contrat n’a pas été prolongé. En effet, il a même annoncé son grand départ de Liverpool il y a quelques jours. Si l’on en croit Florentino Perez, sa signature au Real Madrid sera effective dès que l’emblématique boss du Real Madrid sera réélu.

DD : Dani Carvajal (Real Madrid, Espagne, latéral droit de 34 ans - 17 matches de Liga cette saison)

Figure emblématique du Real Madrid et de la sélection espagnole, le latéral droit de 34 ans fait partie des références à son poste sur la dernière décennie. Véritable collectionneur de trophées, il a tout remporté au plus haut niveau et reste une valeur sûre malgré les années. Dans un rôle différent, il conserve encore une vraie importance dans un vestiaire, grâce à son expérience et son leadership. Il pourra apporter beaucoup dans un nouvel environnement, à l’image de Lucas Vazquez au Bayer Leverkusen cette saison.

MC : Bernardo Silva (Manchester City, Portugal, milieu de terrain de 31 ans - 38 matches de Premier League cette saison)

Utilisé ces dernières saisons dans un rôle plus axial, en tant que meneur de jeu, le Portugais arrive au terme d’un cycle exceptionnel avec Manchester City. Passé par l’AS Monaco avant de s’imposer comme un cadre majeur du projet de Pep Guardiola, il quitte l’Angleterre après avoir empilé les trophées, dont 6 titres de Premier League et une Ligue des Champions. Libre cet été, il attire déjà de nombreux cadors européens, notamment l’Atlético de Madrid, même si les dernières rumeurs en Espagne l’envoient au Barça. A noter que Le Portugais de 31 ans a indiqué qu’il fera son choix de club après la Coupe du Monde.

MC : Casemiro (Manchester United, Brésil, milieu de terrain de 34 ans - 34 matches de Premier League cette saison)

Auteur d’une très bonne saison dans l’entrejeu avec Manchester United, le milieu brésilien a su retrouver un rôle central et convaincre son sélectionneur Carlo Ancelotti de l’emmener pour la prochaine Coupe du Monde. À 34 ans, il a livré une saison aboutie sur le plan individuel, contribuant surtout au retour du club en Ligue des Champions, avec 9 buts inscrits toutes compétitions confondues. Selon plusieurs informations, il pourrait toutefois être tenté par un nouveau défi et un départ vers la MLS, où l’Inter Miami figure parmi les pistes largement évoquées.

MC : Leon Goretzka (Bayern Munich, Allemagne, milieu de terrain de 31 ans - 31 matchs de Bundesliga cette saison)

Progressivement relégué dans la rotation avec l’émergence de jeunes profils comme Aleksandar Pavlović au sein du Bayern Munich, le milieu allemand conserve néanmoins une belle cote sur le marché. À 31 ans, il reste un joueur d’expérience capable d’apporter du volume et de l’impact au milieu de terrain. Déjà ciblé par Arsenal lors du dernier mercato hivernal, il pourrait de nouveau attirer l’attention de plusieurs grands clubs cet été. Affaire à suivre.

AG : Memphis Depay (Corinthians, Pays-Bas, attaquant de 32 ans - 8 matches de Serie A brésilienne cette saison)

Après un passage contrasté en Amérique du Sud, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas totalement trouvé la stabilité espérée au Corinthians. S’il affiche des statistiques honorables avec une vingtaine de buts en plus de soixante apparitions, son aventure a aussi été marquée par des polémiques et une certaine irrégularité. À 32 ans, fort de ses expériences en Ligue 1 et en Liga, l’attaquant néerlandais conserve néanmoins une cote intéressante et pourrait s’offrir un ultime défi en Europe ou ailleurs après le Mondial 2026. Memphis Depay sera libre de tout contrat dès le 31 juillet 2026.

BU : Robert Lewandowski (FC Barcelone, Pologne, attaquant de 37 ans - 31 matchs de Liga cette saison)

Considéré comme l’un des meilleurs numéros 9 de sa génération, Robert Lewandowski vient de remporter une nouvelle Liga avec le FC Barcelone. Dans un rôle un peu plus reculé cette saison, l’attaquant polonais a malgré tout conservé une efficacité remarquable avec 19 buts toutes compétitions confondues, dont un seul sur penalty. À 37 ans, il reste un profil différent et encore performant, que ce soit comme titulaire ou dans la rotation. Il pourrait représenter une opportunité majeure sur le marché, même si des pistes hors Europe, notamment en Arabie saoudite ou en MLS, sont régulièrement évoquées depuis quelques mois.

AD : Dušan Vlahović (Juventus, Serbie, attaquant de 26 ans - 19 matches de Serie A cette saison)

Annoncé dans de nombreux grands clubs européens lors du précédent mercato estival, le buteur serbe avait finalement poursuivi son aventure à la Juventus après un feuilleton plutôt long. Freiné par une blessure en début de saison, il a rapidement retrouvé un rôle de titulaire à son retour, profitant particulièrement d’une concurrence limitée pour s’imposer en pointe. Auteur de 10 buts en 13 titularisations, il affiche des statistiques solides. À seulement 26 ans, il reste l’un des attaquants les plus courtisés du marché, avec un intérêt du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid selon la presse espagnole.

Des profils variés et intéressants

Si certains profils ne figurent pas dans le onze principal, d’autres joueurs au parcours très différent pourraient aussi animer ce mercato estival. Le gardien français Illan Meslier sera libre cet été et pourrait représenter une option intéressante pour une écurie de premier plan en quête de renfort dans les cages. En défense, plusieurs cadres arrivent en fin de contrat. À commencer par Antonio Rüdiger, pilier de la défense du Real, qui devrait toutefois prolonger son aventure à Madrid. John Stones, figure importante de Manchester City, sera, lui aussi, disponible, tout comme Stefan de Vrij, en fin de cycle à l’Inter Milan.

Au milieu de terrain, Nabil Fekir, Franck Kessié ou encore Fabinho seront également libres, tout comme Luka Modrić, même si le Croate dispose d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Tandis qu’en attaque, plusieurs profils expérimentés arrivent, eux aussi, sur le marché. Adama Traoré, Mauro Icardi ou encore Raheem Sterling figurent parmi les noms les plus connus. Paulo Dybala est également concerné, même s’il se dirigerait plutôt vers Boca Juniors pour la suite de sa carrière. Un marché des joueurs libres particulièrement riche.