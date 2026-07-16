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Coupe du Monde

Thomas Müller critique la gestion de l’Angleterre face à l’Argentine

Par Sasha Nahon
1 min.
Muller @Maxppp

Thomas Müller n’a pas compris le choix de l’Angleterre de reculer après avoir ouvert le score contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde. Dans une vidéo publiée sur Instagram depuis le bus de Vancouver, avant d’affronter le Chicago Fire de Robert Lewandowski, l’Allemand a livré une analyse très critique de l’approche des Three Lions. « Je n’arrive pas à croire et à comprendre comment l’Angleterre a abordé ce match après son but », a-t-il lancé.

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L’ancien joueur du Bayern Munich a notamment pointé les espaces laissés à l’Albiceleste sur les côtés. « Je ne comprends pas comment ils ont pu inciter l’Argentine à enchaîner les centres dans des positions idéales… Je ne comprends pas ! » Battue 2-1 après avoir mené, l’Angleterre disputera désormais le match pour la troisième place face à la France (samedi 23h, heure française).

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