OL : Eric Di Meco tacle Jean-Michel Aulas

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, l'AS Nancy-Lorraine, du FC Martigues et de l'AS Monaco, Eric Di Meco connaît bien le football français. Aujourd'hui consultant pour RMC, l'ancien latéral gauche a donc donné son avis sur les recours déposés par l'Olympique Lyonnais, l'Amiens SC et le Toulouse FC devant le Conseil d'État. Et le natif d'Avignon en a profité pour tacler légèrement Jean-Michel Aulas, le président des Gones : «qu'est-ce qui va se passer s'il y a cette décision-là (l'annulation des descentes de l'ASC et du Téfécé, ndlr) ? C'est qu'ils vont faire une Ligue 1 à 22. Y en a deux sur trois qui vont être contents et le cocu dans l'histoire, ça sera encore Aulas parce que ça ne ne changera pas sa situation.»

Eric Di Meco est ensuite allé plus loin en évoquant le combat de l'homme fort du club rhodanien. «À un moment donné, quand tu es un président aussi important, charismatique, professionnel, que le président Aulas avec toutes les années qu'il a faites, le haut niveau et ce qu'il a fait avec son club, et que tu as gagné plein de combats dans ta carrière... Pour une fois que tu perds, rends les armes parce que tu n'as pas été bon. Le problème, c'est qu'il n'a pas été bon. Même quand il n'est pas bon, il veut gagner. (...) Là, il est en train de mettre le bordel», a également lâché l'ancien défenseur de l'OM.