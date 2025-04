Les Bleus voient Ousmane Dembélé Ballon d’Or

Cette saison, Ousmane Dembélé semble pouvoir rêver très grand. Devenu un véritable tueur devant la cage, le joueur de 27 ans est au sommet de sa forme, et constitue la principale menace de l’attaque du Paris-Saint Germain. Alors que les Franciliens reçoivent Aston Villa ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant voit son nom associé au Ballon d’Or depuis plusieurs semaines. Et du côté de l’équipe de France, certains y croient comme le rapporte L’Equipe, qui précise que lors du dernier rassemblement où certains Bleus lui ont dit : «cette année c’est pour toi».

La suite après cette publicité

Ibrahima Konaté, qui a croisé la route de Dembélé cette saison, est convaincu qu’il a les armes pour aller chercher un Ballon d’Or : « ce talent-là, il l’a toujours eu, Ousmane. Ce qui fait vraiment la différence, c’est qu’il est plus décisif sur le reste. Ce qu’il est en train de faire avec ses buts, c’est exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques, mais aujourd’hui il est intraitable devant le but. S’il continue sur cette voie, on pourra parler de lui comme d’un potentiel Ballon d’Or. » Si le joueur formé au Stade Rennais maintient son niveau au cours des prochains mois, nul doute que son nom risque d’y être encore plus associé.