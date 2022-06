Liverpool : la préférence de Mohamed Salah pour le mercato 2023

Les derniers jours ont été compliqués pour Liverpool entre la défaite en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid et le désormais plus que probable départ de Sadio Mané. A cela s'ajoute l'avenir incertain de Mohamed Salah. En effet, si l'Egyptien a annoncé qu'il serait présent sur les bords de la Mersey la saison prochaine, son contrat arrive à expiration en juin 2023, et aucun accord pour le prolonger n'a pour le moment été trouvé.

La suite après cette publicité

Le meilleur buteur de la saison en Premier League (à égalité avec Son) fait déjà partie des trois plus gros salaires du club avec Thiago et Van Dijk mais il semblerait que l'augmentation de 15% proposée par Liverpool n'ai pas suffit. Si aucun accord n'est trouvé avant la fin de son contrat, l'ancien joueurs de l'AS Rome, qui souhaite prolonger de deux saisons, pourrait quitter les Reds gratuitement, et selon The Athletic son désir serait de rester en Premier League ! Perdre Mané cet été et voir Salah rejoindre un concurrent domestique l'été prochain serait en tout cas un vrai camouflet pour les Reds.