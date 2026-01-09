Eric Di Meco accuse les joueurs de l’OM de choisir leurs matches

Hier soir, l’Olympique de Marseille a vécu une énorme désillusion. Après avoir réussi à renverser le Paris Saint-Germain, les hommes de Roberto De Zerbi ont vu le Trophée des Champions leur échapper des mains en toute fin de match (2-2, 4 tab 1). Un gros coup dur, même si du côté du club phocéen on insistait sur la fierté d’avoir plus que rivalisé avec l’ogre parisien. Un constat partagé par les Rouge et Bleu, mais qui agace Eric Di Meco. L’ancien défenseur emblématique de l’OM accuse en effet les partenaires de Mason Greenwood de choisir leurs matches.

La suite après cette publicité

«Ne m’expliquez pas qu’entre dimanche contre Nantes et le match face à Paris, que De Zerbi a fait un truc merveilleux en quatre jours. Ils ont fait le même dispositif tactique et les mecs sautent à pieds joints sur le PSG. Le week-end dernier, tu marchais et les joueurs de Nantes t’ont pris le ballon. On m’explique que c’est la faute de l’entraîneur. (…) Contre Toulouse ou Angers, c’étaient des matchs où ils pouvaient passer devant Paris. Mais ce n’était pas important. Par contre, contre Paris, soi-disant c’était un match en bois, les mecs jouent d’un coup», a-t-il déclaré au micro de RMC.