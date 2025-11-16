CAF Awards : le frère de Guirassy crie au scandale

Karamba Guirassy, frère et agent de Sehrou Guirassy, s’est fait entendre après l’oubli de son frère lors des CAF Awards. Malgré une saison exceptionnelle de l’attaquant guinéen, il n’a pas été nommé dans la catégorie du meilleur joueur africain. Un choix jugé scandaleux par certains, d’autant que des stars comme Hakimi, Salah ou Osimhen figuraient, eux, dans la sélection. Karamba a ainsi dénoncé une injustice et mis en lumière les limites du système de vote.

Selon lui, les performances pures ne suffisent pas quand le jury privilégie davantage des noms que des saisons remarquables : «Un top 3 qui est une putain de honte. Meilleur buteur en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs, meilleur buteur africain, 21e au Ballon d’Or, nommé dans les meilleurs attaquants de la FIFA et 2e meilleur buteur en Bundesliga». Ce tollé médiatique a ravivé le débat sur la crédibilité et l’objectivité des récompenses africaines, surtout face à un Guirassy perçu comme un outsider de talent.