CAF Awards : le frère de Guirassy crie au scandale
Karamba Guirassy, frère et agent de Sehrou Guirassy, s’est fait entendre après l’oubli de son frère lors des CAF Awards. Malgré une saison exceptionnelle de l’attaquant guinéen, il n’a pas été nommé dans la catégorie du meilleur joueur africain. Un choix jugé scandaleux par certains, d’autant que des stars comme Hakimi, Salah ou Osimhen figuraient, eux, dans la sélection. Karamba a ainsi dénoncé une injustice et mis en lumière les limites du système de vote.
« P*tain de honte, pas dans le top 3. 🤡
Meilleur BUTEUR de la Ligue des Champions, Meilleur BUTEUR de la Coupe du Monde des Clubs, Meilleur BUTEUR africain de l’année 2025, 21ème au Ballon d’Or, nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et 2ème MEILLEUR BUTEUR de Bundesliga. »
📸 (IG : k_guirassy_)
Selon lui, les performances pures ne suffisent pas quand le jury privilégie davantage des noms que des saisons remarquables : «Un top 3 qui est une putain de honte. Meilleur buteur en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs, meilleur buteur africain, 21e au Ballon d’Or, nommé dans les meilleurs attaquants de la FIFA et 2e meilleur buteur en Bundesliga». Ce tollé médiatique a ravivé le débat sur la crédibilité et l’objectivité des récompenses africaines, surtout face à un Guirassy perçu comme un outsider de talent.
