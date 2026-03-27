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Karim Benzema allume l’After

Par Tom Courel - Jordan Pardon
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Le Ballon d’Or n’a pas apprécié qu’on remette son statut en cause. En effet, Karim Benzema n’a pas caché son agacement lorsqu’il a dû intervenir sur les réseaux sociaux suite à un débat dans l’After sur RMC. Alors que les journalistes analysaient quel était le meilleur numéro 9 de l’histoire, en parlant notamment de Thierry Henry et de lui-même, le buteur d’Al-Hilal a laissé un commentaire sur une publication Instagram du compte de l’émission. Un propos osé, presque moqueur.

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« Mais oui, de bonnes choses (qu’il a faites au Real). Mais ferme-la ! Et l’autre (Kevin Diaz) parle de statut… Bon, merci. Salam à Walid et à ton pote. Ballon d’or du peuple » a-t-il notifié, affirmant clairement sa frustration. KB9 est resté l’un des grands artisans des victoires en Ligue des champions à la Maison Blanche, et ne semble pas prêt à entendre des débats sur la concurrence. Le message est néanmoins passé.

Pub. le - MAJ le
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