Équipe de France : la réaction de Didier Deschamps après la défaite inédite des Bleus

C’est un événement inédit qui s’est produit ce soir au stade de la Beaujoire, à Nantes. Pour la première fois de son long mandat à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a perdu un match de préparation avant le début d’une grande compétition. Il faut en effet remonter en 2010 pour retrouver la trace d’une telle contre-performance des Tricolores et la défaite des joueurs de Raymond Domenech face à la Chine (0-1). Les Bleus connaîtront-ils le même (triste) sort que ceux de 2010 ?

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Il faut espérer que non, même si cette première défaite de l’histoire contre la Côte d’Ivoire a le mérite de donner quelques enseignements. Les joueurs entrés en jeu n’ont pas vraiment tiré leur épingle du jeu et cela démontre aussi que la France doit encore se régler. Interrogé à la fin du match, Didier Deschamps confiait d’ailleurs que les nombreux changements avaient eu une incidence et qu’il n’avait pas pu aligner le onze qui débutera dans douze jours face au Sénégal.

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DD lance un petit avertissement

« C’est une défaite, donc ça ne fait jamais plaisir, même si on a fait de bonnes choses, surtout en première mi-temps. En deuxième, ç’a été plus difficile pour nous. Les nombreux changements n’ont pas aidé forcément. On va avoir l’équivalent en face de nous le 16 (le Sénégal, ndlr). Il n’y a pas d’excuses à avoir. Les équipes africaines sont hyper motivées quand elles jouent contre la France. C’était important de répartir le temps de jeu. Le groupe est au complet, mais tous les joueurs ne pouvaient pas être utilisés ce soir », a-t-il déclaré au micro de TF1, avant de poursuivre.

« C’est une piqure de rappel, il ne faut pas se voir plus beau qu’on est. Je ne veux pas dramatiser, ce sont des matches de préparation. Il y a des erreurs, des niveaux différents. J’ai fait 10 changements, il n’y avait pas d’automatismes. On était plusieurs fois en retard, notamment sur le deuxième but. » Le sélectionneur national n’a donc pas voulu tirer la sonnette d’alarme, mais il a clairement fait passer un message : la France a des talents, mais elle n’a pas encore gagné la Coupe du Monde. Loin de là.