Romelu Lukaku recale Chelsea mais...

Une évidence. Ces derniers jours, la presse italienne évoque sans aucun doute l'avenir de Romelu Lukaku (28 ans). Comme l'a dit le directeur sportif de l'Inter Beppe Marotta, «Big Rom est invendable». Le Belge lui a d'ailleurs emboîté le pas, en se disant pressé d'évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur Simone Inzaghi.

«Aux fans, je veux dire que je suis vraiment heureux d'être de retour, nous espérons continuer le chemin que nous avons commencé, pour continuer à gagner. Nous, les joueurs, nous allons travailler dur pour réaliser leurs rêves», a-t-il lancé au micro de la télévision officielle du club lombard Inter TV. Des signes qui ne trompent pas.

130 M€ de budget

Et pourtant, le début de mercato de l'attaquant nerazzurro, sous contrat jusqu'en juin 2024, n'a pas forcément été de tout repos. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le Diable Rouge (98 sélections, 64 réalisations) a reçu une offre XXL de la part d'un de ses ex, Chelsea. Les Blues, à la recherche d'un goleador, lui ont proposé un salaire annuel supérieur à 10 M€, écrit le quotidien sportif au papier rose. Le natif de Bruxelles, qui émarge actuellement à 7,5 M€ par an, a repoussé poliment cette approche.

Le Corriere della Sera explique que ce refus n'a pas entamé la motivation des Blues. Ces derniers, frustrés par l'échec Erling Haaland (20 ans, Borussia Dortmund), comptent maintenant sonder l'Inter avec des offres alléchantes. Selon le journal transalpin, les Londoniens pourraient aller jusqu'à 130 M€ pour tenter de faire céder le champion d'Italie ou bien soumettre divers échanges (Emerson, Marcos Alonso, Timo Werner). Comme Lukaku, les Milanais sauront-ils résister ?