Le Bayer Leverkusen va s’offrir un grand espoir de l’OL

Le Bayer Leverkusen est sur le point de s’offrir l’un des grands espoirs de l’Académie de l’Olympique Lyonnais. Le jeune milieu de terrain français Kenan Doganay va quitter le club rhodanien pour rejoindre la Bundesliga, où un contrat de cinq ans l’attend. Selon Kicker, cette arrivée n’est pas liée à un éventuel départ de joueurs du secteur professionnel, mais s’inscrit dans la politique de recrutement de jeunes talents menée par le club allemand.

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Âgé de 17 ans et mesurant 1,90m, Kenan Doganay peut évoluer comme milieu défensif ou milieu axial. International français U16 et U17, il compte déjà 23 sélections et 4 buts avec les Bleuets. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, il devrait dans un premier temps intégrer l’équipe des moins de 19 ans du Bayer Leverkusen. Pour l’OL, ce départ représente une nouvelle perte importante en direction de l’Allemagne, après celui d’Afonso Moreira, également parti rejoindre le club allemand ces dernières semaines.