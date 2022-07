Le Bayern Munich étudie une piste surprenante pour la succession de Robert Lewandowski

Certains joueront sur les mots et diront qu'il est probablement impossible de remplacer Robert Lewandowski (33 ans), parti au FC Barcelone cet été contre 45 millions d'euros (+ 5 M€ de bonus) et de compenser la perte colossale du serial buteur polonais. Il sera compliqué de les contredire, tant la machine à marquer que représentait Lewy a porté le club bavarois entre 2014 et 2022, inscrivant 344 buts (et délivrant 72 passes décisives) en 375 apparitions.

Toujours est-il que les dirigeants du Rekordmeister doivent s'atteler à cette tâche, aussi ardue soit-elle, pour renforcer le secteur offensif de Julian Nagelsmann. Et malgré l'arrivée déjà actée de Sadio Mané en provenance de Liverpool et celle imminente de Mathys Tel, aucun de ces deux joueurs ne débarque à l'Allianz Arena pour remplacer Lewandowski. Le Sénégalais reste plus un joueur de couloir, alors que la jeune pépite du Stade Rennais est bien trop jeune pour prétendre à un tel statut.

La Bayern pense à Raúl de Tomás

C'est pourquoi le Bayern explore des pistes avec l'espoir de trouver son bonheur avant le début de la Bundesliga, le 5 août prochain sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. D'après les informations révélées par le quotidien catalan Ara ce lundi, les Bavarois ont couché le nom de Raúl de Tomás (27 ans), attaquant évoluant à l'Espanyol depuis janvier 2020, sur leurs petits papiers. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026 avec la formation barcelonaise, l'international espagnol (4 capes) est régulièrement annoncé sur le départ. Il faut dire que ses performances en Catalogne ne passent pas inaperçues (17 buts en 34 matchs de Liga l'an passé).

RDT a notamment été cité du côté de la Juventus ou encore de Newcastle depuis l'ouverture du mercato estival 2022. Formé au Real Madrid, où il ne s'est jamais imposé (1 seule apparition), RDT s'était fait remarquer sous les couleurs de Benfica, entre l'été 2019 et l'hiver 2020, donc. Mais il dispose d'une clause libératoire fixée à 75 M€. Si la publication régionale explique que l'entourage du joueur estime probable que le RCD Espanyol accepte de le céder pour environ 40 M€, Domingo Catoira, directeur sportif des Bleu et Blanc, s'est récemment montré très ferme pour son n°11 : «l'avenir de Raúl ? Tout est pareil. Il a toujours une clause publique.» Le Bayern sait à quoi s'en tenir.