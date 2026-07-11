Kansas City et son propriétaire d’origine égyptienne veulent attirer Mohamed Salah !

L’avenir de Mohamed Salah est l’un des grands feuilletons de ce mercato. Après huit saisons historiques sous les couleurs de Liverpool, l’international égyptien est libre de tout contrat depuis le 30 juin. Malgré une saison en demi-teinte sur le plan collectif et individuel, le Pharaon a tout de même terminé la saison avec 41 matches joués, 12 buts et 10 passes décisives. De quoi continuer d’attirer les convoitises sur plusieurs continents.

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Et si la Saudi Pro League apparaît toujours comme la destination la plus probable pour l’Egyptien tant l’intérêt est prononcé, la MLS n’a pas abandonné l’idée de faire venir l’un des plus grands noms du football mondial. Selon les informations de The Athletic, le Sporting Kansas City est aujourd’hui le club américain le plus avancé sur ce dossier. La franchise du Missouri prépare un mercato ambitieux et a fait de Mohamed Salah sa priorité absolue. Plusieurs clubs de MLS se sont renseignés sur la situation de l’ailier de 34 ans, mais Kansas City s’est imposé comme le principal prétendant si l’ancien joueur de Liverpool venait à choisir les États-Unis pour poursuivre sa carrière.*

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Un propriétaire égyptien pour Kansas City

Le dossier reste toutefois particulièrement complexe. Toujours selon le média britannique, un transfert en MLS est considéré comme peu probable à ce stade. La Saudi Pro League continue de pousser très fort pour convaincre Salah, tandis que le joueur privilégierait encore, en priorité, un nouveau défi en Europe. L’Égyptien prend néanmoins le temps d’étudier toutes les options qui s’offrent à lui et n’a pas fermé la porte à une aventure outre-Atlantique si les conditions venaient à être réunies.

Le Sporting Kansas City possède d’ailleurs un argument de poids dans ce dossier. Son nouveau propriétaire majoritaire, Peter Mallouk, est d’origine égyptienne et souhaite frapper un énorme coup pour lancer son projet. Reste désormais à savoir si cela suffira à convaincre Mohamed Salah de rejoindre la MLS, alors que les offres XXL en provenance d’Arabie saoudite continuent de faire pression sur la star égyptienne, fraîchement éliminée du Mondial 2026 par l’Argentine.