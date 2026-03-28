EdF : N’Golo Kanté est impressionné par Rayan Cherki

Vétéran du groupe de l’équipe de France, N’Golo Kanté est bien parti pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Revenu cet hiver en Europe en signant du côté de Fenerbahçe, le milieu de 34 ans a mis toutes les chances de son côté pour être au rendez-vous du dernier Mondial de l’ère Deschamps. Et même s’il n’est pas considéré comme un titulaire aux yeux du sélectionneur français, l’ancien de Chelsea aura un rôle de grand frère dans ce vivier de jeunes joueurs talentueux. Parmi ces jeunes cracks, Rayan Cherki entend bien s’imposer progressivement chez les Bleus. Interrogé en conférence de presse sur l’ancien de l’OL, Kanté s’est voulu très élogieux.

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« Personnellement, c’est un joueur que je découvre parce qu’avant la sélection, je ne l’avais pas côtoyé. Et c’est un joueur avec beaucoup de qualité, un joueur qui fait les différences, qui a cette technique qui est au-dessus de la moyenne. Et de côtoyer la dernière sélection, est encore là, on voit que c’est un joueur qui a un très bel avenir, j’espère, devant lui. Ce qui m’impressionne chez lui ? Sa technique, son sens de se défaire de certaines situations et sa capacité à être décisif », a-t-il affirmé.