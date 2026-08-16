Amical : le FC Barcelone terrasse le FC Bâle, Bisiwu double buteur

Pour son avant-dernier match de préparation de l’été, le FC Barcelone a étrillé le FC Bâle (2-5), en Suisse, ce dimanche après-midi. Avec au coup d’envoi plusieurs recrues comme Anthony Gordon, qui effectuait ses débuts, ou encore Karim Adeyemi, les hommes d’Hansi Flick ont ouvert le score grâce à l’international allemand, arrivé en provenance de Dortmund et auteur de son premier but après un bon travail de Raphinha (34e, 0-1). Les Blaugranas ont toutefois été repris juste avant la mi-temps par les Suisses, avec cette égalisation de Jean Doucoure (43e, 1-1).

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En seconde période, le Barça a néanmoins mis le pied sur l’accélérateur avec la jeunesse au pouvoir : Hamza Abdelkarim a redonné l’avantage aux Espagnols (49e, 1-2), avant que Lamine Yamal - entré en jeu - ne marque sur penalty pour son retour à la compétition (81e, 1-3), après son sacre à la Coupe du Monde avec l’Espagne. Malgré un nouveau but suisse signé Olaigbe (84e, 2-3), les coéquipiers de Raphinha l’ont emporté assez largement, avec notamment un doublé de Jesse Bisiwu, la pépite belge arrivée de Bruges, seulement dix minutes après son entrée sur la pelouse (89e, 90e+1). Le Barça disputera un dernier match de préparation contre le club égyptien d’Al-Ahly, avant de démarrer sa saison en Liga par un déplacement à Elche (le 23 août prochain, 21h30).