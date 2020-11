Le gros coup de mou du Stade Rennais

La suite après cette publicité

A-t-on vu le Stade Rennais trop beau ? Loué pour sa dernière saison, la qualification en Ligue des Champions, le travail réalisé par Florian Maurice lors du mercato estival et les premiers bons résultats obtenus cette saison, le club breton connaît depuis quelques semaines une sévère baisse de régime. C'est simple, il n'a gagné qu'un seul des huit derniers matches disputés, toutes compétitions confondues. C'était à domicile, face à Brest, grâce à des buts de ses défenseurs Da Silva et Aguerd. Après un match courageux en Ligue des Champions face à Chelsea mal récompensé par un arbitrage critiquable (défaite 3-0 à Chelsea), Rennes a encaissé une deuxième défaite dans la semaine avec le 3-0 encaissé face au PSG samedi soir.

Mais cette fois-ci, Rennes n'a pas séduit, loin de là. Après 5 bonnes minutes avec un pressing haut, le club s'est effondré, la faute d'abord à des erreurs individuelles, sur les relances notamment. En conférence de presse, l'entraîneur Julien Stéphan est revenu sur le manque d'expérience de ses troupes. « Oui, sur le premier but on est dans le camp adverse et on perd 50 mètres sans explication et on doit y rester dans le camp adverse. Sur le troisième, c'est aussi l'apprentissage du haut niveau, avec des duels durs et âpres. On ne doit pas s'arrêter quand ça secoue un petit peu, on doit continuer de joueur. Il y a aussi de jeunes joueurs sur la pelouse qui sont aussi en apprentissage. Mais c'est vrai qu'en faisant deux cadeaux à cette équipe de Paris qui n'en demandait pas tant, on s'est pénalisé. »

Des choses à corriger

Rennes est entré dans la cour des grands en disputant la Ligue des Champions, mais il est rappelé à sa condition de petit en Europe via un arbitrage contestable et à sa condition de simple challenger en France en ne parvenant pas du tout à bousculer un PSG pourtant bien loin de sa forme optimale. Les deux défaites 3-0 subies cette semaine rappellent donc tout le chemin à parcourir pour l'ambitieux club breton.

« On a beaucoup de progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là. On l'a vu cette semaine sur le match de mercredi ou le match d'aujourd'hui : même si ce sont deux contenus de match différents, à l'arrivée, ça fait deux lourdes défaites et il y a énormément de choses à corriger », a exposé Julien Stéphan. La trêve semble donc arriver à point nommé pour les troupes rennaises, qui restent malgré tout en haut de tableau malgré les derniers résultants décevants (3e de Ligue 1, avant les matches de dimanche). Il va quand même falloir retrouver l'énergie du début de saison, qui reviendra peut-être en même temps que certains éléments clés, tel un certain Eduardo Camavinga.