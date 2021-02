L’OM finalise la venue de Jorge Sampaoli

Ce lundi, Jorge Sampaoli annonçait via un communiqué son départ à la fin de la saison de l’Atlético Mineiro, et hier, le club brésilien annonçait à son tour le départ du technicien argentin. L’ancien coach de Séville devrait donc rapidement devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Hier soir encore, les deux clans discutaient des derniers détails concernant le contrat de l’homme de 60 ans selon La Provence. Et d’après les informations de Canal+, l’ancien technicien de la sélection argentine plancherait même depuis 3 semaines sur l’effectif et les matches de l’OM. Son arrivée est donc de plus en plus proche.