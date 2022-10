Liga : la Real Sociedad prend le meilleur sur le Celta

Avant ce Clasico qui passionne logiquement les foules en Espagne et aux quatre coins de la planète, on avait un joli duel entre le Celta et la Real Sociedad en terres galiciennes. Et l'écurie basque poursuit sa belle dynamique du début de saison avec une victoire 2-1 à Balaidos. C'est Illarramendi qui avait mis les siens devant à la demi-heure de jeu, après un début de rencontre plutôt équilibré.

Peu avant la pause, l'inévitable Iago Aspas égalisait pour les Galiciens, son sixième en championnat cette saison. Puis, en deuxième période, la qualité individuelle de l'équipe d'Imanol Alguacil a fait la différence. Zubeldia expédiait ainsi un bon centre de Brais Mendez au fond des filets (1-2, 54e). Les trois points en poche, la Real Sociedad se hisse à la troisième marche du classement, enchaînant sur un quatrième succès de rang. Le Celta reste installé à la onzième marche.

