Montpellier annonce le départ de 5 joueurs !

Si le mercato estival n'ouvrira officiellement ses portes que le 10 juin prochain, les choses s'accélèrent déjà ! Dans cette optique, Montpellier a annoncé, ce lundi, le départ de cinq de ses joueurs dans un tweet assez évocateur où on peut lire : merci et bonne continuation.

La suite après cette publicité

Parmi les joueurs concernés, on retrouve Nicolas Gioacchini et Matheus Thuler, prêtés cette saison et qui ne sont donc pas conservés. A noter également les départs de Junior Sambia, Ambroise Oyongo et Mihailo Ristic, en fin de contrat. Ce dernier pourrait d'ailleurs s'engager avec Benfica.