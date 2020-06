Le clan Otavio répond à la rumeur OL

La suite après cette publicité

Un post Instagram a tout déclenché. Iker Casillas, ancien gardien du FC Porto et légende du Real Madrid et du football espagnol, a posté sur son compte un message vantant les qualités de son ex-partenaire Otavio (25 ans), glissant que le milieu de terrain figurait sur les tablettes de Naples, Séville et l'Olympique Lyonnais. Une telle publicité n'est évidemment pas passée inaperçue et la presse s'est emparée de la nouvelle, en Espagne comme au Portugal.

Face à cette agitation, le représentant du Brésilien Evandro Schmidt est sorti du silence dans les colonnes de O Jogo, faisant d'emblée le point. «Je n’ai eu aucun contact personnel avec les clubs mentionnés par Iker sur sa publication», a-t-il lâché. Pour autant, l'agent a reconnu une certaine agitation autour de son protégé, formé à l'Internacional Porto Alegre.

Sous contrat jusqu'en juin 2021

«Vu ses prestations, il y a du mouvement autour d’Otavio, beaucoup de mouvement, c’est bien. Mais, jusqu’à aujourd’hui, personne n’a parlé avec moi. Si cela avait été le cas, j’aurais pu le confirmer. Mais là, ce n’est pas le cas», a-t-il reconnu. Cadre du Porto de Sergio Conceição (25 apparitions en Liga NOS, 1 but), le natif de João Pessoa réalise une saison pleine alors qu'il est baladé à plusieurs postes du milieu.

«Il est bien revenu après la pause forcée liée à la pandémie, il assume son statut de joueur important dans l’équipe, capable de jouer dans plusieurs positions. Aujourd’hui, Otavio est un joueur complet. Ça ne passe pas inaperçu sur le marché européen», a confié son conseiller. Surtout, son contrat expire en juin 2021 et les Dragões doivent vendre pour rester dans les clous du fair-play financier. De quoi attirer un peu plus les regards. «Otavio est concentré sur la fin de saison et la lutte pour le titre. On verra plus tard ce qui arrivera», a conclu Schmidt. L'OL sait à quoi s'en tenir.