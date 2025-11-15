Barça : Robert Lewandowski va bientôt décider de son futur

Robert Lewandowski traverse un moment décisif de sa carrière. À 37 ans et dans la dernière saison de son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant savoure encore le football mais sait qu’il devra bientôt trancher sur son avenir. Dans une interview à TVP Sport, il a expliqué réfléchir intensément à la suite à donner à sa carrière et annonce qu’il communiquera bientôt sa décision. « Je serai bientôt prêt à décider quel chemin je veux prendre et à voir quelles sont mes options », a-t-il déclaré, avant d’assurer ne pas ressentir de pression particulière : « Je suis tranquille. Je ne sais pas où je serai ni ce que je voudrai faire dans quelques mois. Je n’ai rien à faire dans l’urgence et je ne suis pas pressé ».

L’international polonais est également revenu sur son arrivée au Barça en 2022, en soulignant l’impact culturel de son installation en Catalogne et l’énergie que lui apporte un vestiaire très jeune. « Le déménagement à Barcelone et la vie dans une culture différente m’ont aussi changé. (…) Voir qu’il y a tant de jeunes de 18 ans au Barça. Ils me donnent une injection d’énergie. Je me sens très bien parmi eux… Certains me traitent comme un père, c’est curieux mais très positif », a confié l’ancien du Bayern Munich.