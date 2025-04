La ministre des Sports condamne les débordements à Brest et à Saint-Étienne

Triste week-end pour le football français. Entre l’attaque du bus des supporters du RC Lens en déplacement sur la pelouse du Stade Brestois et le jet de projectile sur l’arbitre assistant lors de la rencontre entre Saint-Étienne et Lyon, des incidents extrasportifs ont entaché un championnat déjà en difficulté au niveau de ses diffuseurs. Ce lundi, la ministre des Sports Marie Barsacq a fermement condamné ces agissements, incitant à plus de fermeté dans les sanctions.

«Ces comportements inadmissibles et ces actes de violence doivent être condamnés par tous ceux qui défendent le football et le supportérisme, a commenté Marie Barsacq. Ceux qui les commettent devront en répondre devant la justice. Ils n’ont pas leur place dans nos stades, et tout doit être mis en œuvre afin qu’ils n’y aient plus accès.» Une situation d’autant plus problématique pour les tribunes stéphanoises, où deux groupes de supporters sont sous le coup d’une dissolution soumise à l’Assemblée par le ministère de l’Intérieur.