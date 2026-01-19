CAN 2025 : Adil Rami fustige le Sénégal et Pape Thiaw

Interrogé sur RMC dans Rothen s’enflamme, Adil Rami n’a pas maché ses mots sur le comportement des joueurs du Sénégal et leur entraîneur Pape Thiaw. Pour l’ancien défenseur, cet épisode n’a pas sa place dans le football.

«Félicitations au Sénégal quoiqu’il arrive, je reste dans le sport, mais j’ai été déçu par le comportement de Pape Thiaw, qui a commencé, avant le match, sa propagande de manipulation en mode "regardez si on perd, ça sera la faute de l’arbitre". Cela me dérange. Profite en en tant que coach, parle de ton effectif, comment tu vis le moment. Les joueurs t’écoutent, tu es le chef de bord. Inconsciemment, ils sortent parce que leur coach leur a dit. J’ai été dérangé par l’accumulation des deux décisions arbitrales. J’estime que l’arbitre aurait dû laisser le but puis aller voir la VAR pour prendre sa décision»