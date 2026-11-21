L’OGC Nice a parfaitement lancé son choc face au Paris Saint-Germain ce samedi après-midi. Dès la 8e minute, les Aiglons ont fait trembler les filets de Matvey Safonov grâce à Mohamed Amoura. Bien servi dans la surface par Jonathan Clauss, à la conclusion d’une belle combinaison initiée par Sofiane Diop, l’attaquant niçois a décoché une frappe croisée puissante qui n’a laissé aucune chance au portier parisien. L’Allianz Riviera a explosé de joie et les hommes d’Olivier Pantaloni ont pris les commandes de la rencontre (1-0).

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Une ouverture du score qui récompense le bon début de match des Niçois, actuellement sixièmes de Ligue 1 et en pleine confiance avec cinq victoires lors de leurs six dernières journées. De son côté, le PSG, qui avait pourtant rapidement pris le contrôle du ballon et imposé un pressing haut, se retrouve déjà dos au mur. Luis Enrique doit désormais trouver la solution pour relancer ses hommes, alors que Nuno Mendes avait signé la première tentative parisienne quelques instants plus tôt.