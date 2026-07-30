Inter Miami : Lionel Messi déjà de retour à l’entraînement

Seulement dix jours après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du Monde (1-0 a.p.), Lionel Messi a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement avec l’Inter Miami. L’octuple Ballon d’Or, auteur d’un Mondial remarquable avec 8 buts et 4 passes décisives, avait bénéficié d’une courte période de repos à Rosario, où il était également auprès de son père, confronté à des problèmes de santé.

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Absent des deux premiers matchs de l’Inter Miami après le Mondial ainsi que du All-Star Game de la MLS, le capitaine argentin pourrait effectuer son retour à la compétition dès ce week-end. Deuxième de la Conférence Est à seulement deux points de Nashville, la franchise de David Beckham espère récupérer rapidement sa star afin de défendre son titre de champion.