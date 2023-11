Ligue 1 : les nommés pour le trophée du joueur du mois d’octobre

Après Takumi Minamino en août et Marcin Bulka en septembre, l’UNFP a dévoilé les trois hommes qui postulaient au titre de joueur du mois d’octobre. On retrouve le Monégasque Aleksandr Golovin et deux Parisiens, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery, dont c’est la première nomination pour ce trophée.

Le milieu offensif russe a des arguments avec deux buts en trois matchs sur ce mois, mais il aura fort à faire. L’attaquant de l’équipe de France a lui signé trois buts et une passe décisive en trois matchs, alors que son coéquipier a marqué une fois pour une offrande en trois rencontres. Les résultats des votes seront connus le 14 novembre.