Mauro Icardi privé de permis de conduire jusqu’en 2099 !

Mauro Icardi (33 ans) risque de ne pas être prêt à conduire à nouveau sur les routes argentines. Pour rappel, l’ancien buteur de l’Inter et du Paris Saint-Germain a été interpellé par le ministère des Transports suite à la vidéo postée par sa compagne. Une vidéo dans laquelle Icardi conduit sa voiture pendant qu’Eugenia "la China" Suarez se mettait sur le rebord de la vitre de la portière en n’étant pas attachée.

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Face à ces infractions du Code de la route, le ministère des Transports argentin a décidé de sévir, et ce, même si Icardi a pesté publiquement contre l’annulation de son permis. En effet, l’institution a publié sur son compte X le procès-verbal de l’interdiction de conduire infligée au joueur sur lequel il est écrit qu’Icardi ne peut plus conduire jusqu’en 2099, soit jusqu’à ses 106 ans ! Une sanction qui pourrait cependant ne pas être définitive puisque ce dossier sera réétudié quand l’attaquant fera une demande pour retrouver son précieux sésame.