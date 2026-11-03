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Ligue des Champions

Real Madrid : cinq absents face à l’AEK Athènes en Ligue des Champions

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Arda Güler @Maxppp
AEK Real Madrid
winamax
1 8.50 N 6.75 2 1.18 1er pari remboursé

José Mourinho a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter l’AEK Athènes, mercredi à 18h45, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des champions. Pour ce déplacement en Grèce, le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences importantes, puisque cinq joueurs manqueront à l’appel. Asencio et Rodrygo, toujours blessés, sont forfaits, tandis qu’Arda Güler et Aurélien Tchouaméni ne figurent pas non plus dans le groupe.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @AEK_FC_OFFICIAL
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Le technicien portugais devra également faire sans Ferland Mendy, absent de la liste en raison de sa non-inscription auprès de l’UEFA en début de saison. En revanche, Vinicius Junior sera bien du voyage en Grèce. Suspendu en Liga, l’ailier brésilien reste disponible pour les rencontres européennes et signe ainsi son retour dans le groupe madrilène. Malgré ces absences, le Real Madrid pourra compter sur plusieurs de ses cadres pour tenter de poursuivre son sans-faute en C1 jusqu’ici.

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