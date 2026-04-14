PSG : la sévère auto-critique de Matvey Safonov

Gardant ses buts inviolés pour un troisième match de Ligue des Champions de suite, le gardien russe du Paris Saint-Germain Matvey Safonov a brillé ce soir contre Liverpool (victoire 2-0). L’ancien du FK Krasnodar a multiplié les parades avec pas moins de six arrêts face aux attaquants des Reds. Sérieux et rassurant dans ses sorties, il a savouré cette victoire : «c’est sûr qu’on est très content, c’était un match très difficile, on a montré qu’on est venu ici pour gagner et c’est important. Maintenant, c’est beaucoup d’émotions, on est en demi-finale et on est content.»

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Pour autant, Matvey Safonov estime que tout n’a pas été parfait ce soir et a pointé du doigt les imprécisions qu’il a pu faire dans cette partie : «oui je suis d’accord que ça a été presque un bon match, il y avait quelques fautes, c’est sûr. Je pense que je peux être content de ce match, mais à mon avis je dois être prêt quand l’équipe en a besoin. J’espère qu’aujourd’hui ça a été comme ça.»