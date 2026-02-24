La Ligue 1 peut-elle devenir une Ligue 2 européenne ?

Depuis plusieurs années, le football français traverse une période de fragilisation structurelle. Entre l’explosion du phénomène de multipropriété, les difficultés récurrentes autour des droits télévisés, la baisse de compétitivité économique et la colère croissante des supporters face à la perte d’identité de leurs clubs, une inquiétude revient de plus en plus souvent : la Ligue 1 peut-elle devenir une Ligue 2 à l’échelle européenne ? Il faut dire aussi que de plus en plus de clubs vivent, aujourd’hui, au rythme de la multipropriété et (trop) souvent dans une logique de vassalisation. De Troyes associé à Manchester City à l’Olympique Lyonnais désormais groupé avec Botafogo au Brésil, en passant par Toulouse lié à l’AC Milan, Strasbourg avec Chelsea ou encore Nice à Manchester United, les exemples se multiplient. Au final, sur les 18 clubs du championnat de France, 11 sont désormais intégrés à ce système. Un phénomène posant alors une question centrale : la France va-t-elle rester actrice de son football ou risque-t-elle de devenir un simple maillon dans une chaîne internationale d’investissement sportif ?

La multipropriété, un phénomène exponentiel

Dans cette optique, le FC Lorient annonçait en janvier dernier que le fonds d’investissement américain Black Knight Football Club, qui détenait déjà 40% de son capital, avait racheté les parts de son président Loïc Féry pour en prendre le contrôle total. Arrivé en 2023 au capital des Merlus, «Black Knight Football Club (BKFC) devient l’actionnaire unique du club», indiquait le FCL, précisant dans le même temps que M. Féry «conservait ses fonctions de président du club et devenait également actionnaire de BKFC». Déjà détenteur de Bournemouth et du club portugais de Moreirense FC, BKFC - piloté par Bill Foley et possédant des participations dans plusieurs clubs tels que Hibernian (Ecosse), Auckland FC (Nouvelle-Zélande), Orlando City (Etats-Unis) ou Kyoto Sanga (Japon) - est ainsi venu renforcer la tendance observée dans l’Hexagone. De quoi renforcer l’inquiétude des supporters, notamment quant à la politique de transferts. Et pour cause. Ces dernières années, les transactions importantes se sont multipliées entre les Cherries et les Merlus.

À l’hiver 2025, la pépite du club breton Elie Kroupi Junior avait ainsi traversé la Manche contre 13 millions d’euros. Avant lui, en janvier 2023, Dango Ouattara avait rallié Bournemouth contre 22,5 millions d’euros. A l’été 2023, cela avait été au tour du club anglais de prêter Romain Faivre à Lorient. Comment, également, ne pas évoquer le cas du Racing Club de Strasbourg. Répondant à la même logique, la formation alsacienne - rachetée il y a deux ans et demi par BlueCo, entité américaine qui détient également Chelsea - voit désormais le piège de la multipropriété se refermer sur elle. Malgré des résultats sportifs probants, le RCSA s’est finalement mué en véritable laboratoire pour l’écurie londonienne. Résultat ? Outre le départ de Liam Rosenior en pleine saison pour combler le limogeage d’Enzo Maresca et le transfert d’ores et déjà acté d’Emmanuel Emegha à Londres pour l’été prochain, l’actuel 7e de Ligue 1 est aujourd’hui utilisé par les Blues comme une équipe B, où les meilleurs éléments peuvent mûrir avant de rejoindre le vaisseau mère.

Strasbourg et Lorient, laboratoires d’une nouvelle ère

Une tendance justifiée par Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport et interrogé par nos soins. «Le lien qui est en train de se construire entre la Premier League et la Ligue 1 est un lien de dépendance entre le principal marché des transferts et le principal fournisseurs de joueurs capables d’y répondre. On est sur un lien de fournisseurs à clients avec une transformation de la L1 en vivier presque direct où la MCO sert à faciliter les échanges et à contrôler le volume des transferts, surtout les plus-values. C’est une satellisation qu’on avait déjà vu en Belgique et ça pose la question de l’autonomie des clubs et leur capacité à décider par eux même. Quand c’est le PSG qui le fait avec Eupen, tout le monde applaudit mais aujourd’hui on ne maîtrise pas tout ce qui se fait. Il y a aussi des dérives, on l’a vu avec Textor et l’OL et on n’est pas à l’abri que ça se renouvelle». Qu’il s’agisse de Lorient ou de Strasbourg, cette connexion grandissante entre la Premier League et la Ligue 1 peut d’ailleurs s’expliquer.

«Il y a une faiblesse structurelle et financière de nos clubs donc nous apparaissons comme des proies pour des prédateurs disposant de plus de moyens et ayant une capacité à toucher des marchés plus larges, à lever des transferts plus élevés et à structurer ces groupes. Si le football français avait été capable de se professionnaliser, de monter en compétences et de gérer la question des droits, la L1 ne serait pas aussi fragile et ouvert à des rachats extérieurs. Notre championnat est aussi un visage de l’économie française qui vend ses fleurons à défaut de pouvoir les défendre ou de les conserver en son sein. Alors oui, la multipropriété est une chance quand c’est toi qui la domine. Pour le PSG, c’est un moyen d’asseoir sa capacité à valoriser des joueurs, d’asseoir son pouvoir de négociation, c’est la possibilité d’avoir plus de joueurs sous contrat et de les faire jouer mais tout le monde n’est pas le PSG et quand tu subis ce modèle, c’est la situation du football français. Tu ne contrôles rien, tu perds en identité, en engagement et tu es piloté par des gens qui ne comprennent pas le territoire. La limite de la multipropriété est là», ajoutait en ce sens Jean-Baptiste Guégan, chargé de cours à Sciences Po Paris.

Derrière la multiplication des rachats étrangers et l’essor des structures de multipropriété se dessine alors une transformation silencieuse mais profonde où la Ligue 1 est en train de devenir un maillon intermédiaire dans une chaîne de valeur, en partie dominée par la Premier League. Pire encore, la France ne dispose, actuellement, d’aucun garde-fou limitant la prise de contrôle extérieure. «La France n’est pas l’Allemagne, on n’a pas le 50+1 (règle entrée en vigueur en 1998 obligeant chaque club professionnel allemand à conserver la majorité des droits de vote, soit 50% plus une voix, et empêchant donc un investisseur d’avoir un contrôle total sur un club, ndlr) on a pas non plus le système des socios donc on est aujourd’hui fragilisé car les clubs ont fait n’importe quoi post-covid en surpayant des joueurs moyens. Ils ont continué de dépenser sans construire de structures propres et on se retrouve dans des situations de déficit où soit les dettes augmentent, soit les clubs fonctionnent avec leurs fonds propres. Tout cela pose la question de la viabilité sur le moyen terme de la L1. Plus globalement, ça va poser de vraies questions éthiques, sportives, morales, financières mais aussi politiques à fortiori si le RN arrive au pouvoir en 2027».

Vers un déclassement durable de la L1 ?

Voué à s’étendre, ce système de multipropriété fragilise finalement le devenir de notre Ligue 1. «Aujourd’hui, la L1 est en train de régresser car elle est incapable de générer un marché suffisant pour faire face à ses dépenses, elle s’ouvre à des dépendances extérieures. Il y a une prédation extérieure. Il y a que nous qui pensons qu’on fait partie du Big Four européen mais on se rapproche plus aujourd’hui du Portugal avec un championnat complètement déstructuré, avec de vraies difficultés à peser en Coupe d’Europe, il suffit de regarder Nice ou Marseille récemment. On peut aussi être complètement dépendant du club filiale comme c’est le cas avec Strasbourg. Aujourd’hui, heureusement qu’il y a le PSG ou encore Monaco avec son originalité sinon ça serait compliqué. Il faut regarder la réalité en face, si tu enlèves le PSG aujourd’hui, le championnat est mort. Il y a un vrai problème structurel et c’est aussi la responsabilité de la Ligue et de la FFF. Ils ne peuvent pas se dédouaner. Tu peux pas être deux fois champions du monde, la première nation sur les 25 dernières années avec l’Argentine et derrière ne pas avoir un championnat qui structurellement est capable de peser», s’alarmait l’auteur de «La France n’est pas un pays de sport ?» chez De Boeck.

À l’heure où la Direction Nationale du Contrôle de Gestion encadre les budgets mais ne régule pas la logique industrielle globale et que la Fédération Française de Football n’a ni la capacité ni la volonté d’imposer un modèle alternatif, la Ligue 1 se retrouve donc forcée d’attirer des investisseurs, cherchant à intégrer le championnat dans des stratégies globales plutôt qu’à développer un projet autonome. Et les résultats ont de quoi angoisser. Si le PSG illustre une multipropriété offensive pour rivaliser avec des géants tels que Manchester City ou le Real Madrid, l’OL, sous la direction de John Textor, a montré combien l’intégration dans une multipropriété pouvait fragiliser un club historiquement structuré. Avec un centre décisionnel éloigné du territoire, Strasbourg est de son côté devenu un maillon d’un ensemble plus vaste. Tout comme le Stade Malherbe Caen, repris par la famille de Kylian Mbappé et qui pose également la question de la gouvernance distante. «Quand les décisions sont prises par des gens qui ne sont pas acteurs du territoire, quand vous cédez à des avoirs étrangers et que les décisions sont prises en dehors du contexte national ou que vous voulez moderniser en oubliant complètement l’identité des marques, ça donne le type de problèmes qu’on peut voir aujourd’hui à Strasbourg, qu’on a vu à Lyon où Textor aurait clairement pu couler le club».

Quelles solutions pour éviter un scénario catastrophe ?

Relativisant sur la grogne des supporters vis-à-vis de ce modèle de multipropriété - précisant que ce sont les premiers à demander de l’argent et à se satisfaire de l’arrivée d’investisseurs étrangers - et invitant à différencier le supporter «qui regarde juste du football, qui regarde même plusieurs championnats où la question de l’identité se pose moins car ils ont déjà compris que les choses étaient en train de bouger, et les ultras où la question de l’identité est réelle», Jean-Baptiste Guégan notait, par ailleurs, de possibles conséquences telles que «des oppositions plus grandes entre les supporters, les ultras et les propriétaires» ou encore «une décorrélation entre le terrain et le reste». Avant d’ajouter : «aujourd’hui, on est en train de reconfigurer le lien entre le territoire, le club et ceux qui le soutiennent». Si la FIFA n’a, à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun intérêt à freiner un modèle qui fait croître le gâteau financier mondial, ce système de multipropriété - aux nombreuses dérives - continue donc d’obscurcir le devenir du championnat de France, aujourd’hui confronté à une dévalorisation compétitive avec le départ précoce de nos talents, une perte d’autonomie stratégique, une fragilisation identitaire et une distorsion d’équité. Dès lors et sans régulation, la Ligue 1 pourrait progressivement devenir un espace dépendant de capitaux extérieurs, perçu comme un simple laboratoire de formation.

Comment alors éviter un tel scénario ? «Pour moi, ça suppose une régulation politique où on considère les clubs comme des actifs stratégiques qu’on ne peut pas vendre car il y a trop de pertes et trop de casses à l’échelle locale. Il y a aussi la question de savoir ce qu’on peut poser comme régulation pour éviter les propriétaires toxiques et puis faire de la DNCG une véritable instance indépendante avec une vraie capacité de régulation. Tout ça associé à une Ligue forte et compétente, sans oublier une Fédération responsable. Aujourd’hui, il y a besoin d’un sursaut politique, le problème c’est que ce dernier peut arriver dans un contexte d’extrême droite avec derrière des idées comme celle de la préférence nationale. Le sport servirait encore une fois à instrumentaliser le reste donc nous ne sommes pas dans un environnement très sain, propice à des grandes avancées. On devrait aussi avoir l’aval des territoires et il faudrait un moment donné inclure les supporters dans l’histoire mais ça, c’est une vision très romantique du foot, la réalité, c’est qu’on est sur des opérations purement économiques et financières dans lesquelles ces acteurs là ne seront jamais considérés car ils n’ont pas de poids». Mesuré dans ses propos - conséquence directe d’un contexte incertain à bien des égards - Jean-Baptiste Guégan concluait finalement en proposant une réforme générale de notre championnat.

«Pour revaloriser le produit L1, il faut redevenir ambitieux, travailler en groupe à l’image de ce qu’à fait la Premier League. On crée des cellules de veille. La vraie question de notre championnat, c’est la compétence. Les joueurs on les a, les structures aussi mais il faut maintenant professionnaliser et faire monter en compétences la Ligue. Il faut améliorer la question des droits, on est sur un championnat sous-évalué en termes de valorisation, il faut aussi lutter contre le piratage. L’Espagne a réussi à le diminuer de 30 %, on est capable de le faire. On a une Ligue avec un raisonnement trop archaïque malgré un superbe vivier donc c’est incohérent de ne pas le valoriser. Quand on voit ce qui est fait depuis 10 ans, la vraie question n’est pas celle des structures mais des hommes. Il faut renouveler les cadres, il faut changer de génération, ça manque de femmes, ça manque de gens compétents avec de vrais cursus, ça manque d’ouverture à l’international pour comprendre le foot business. Il faut sortir des ornières, sortir de l’incompétence systémique, il faut un grand coup de balais dans le foot français parce qu’il n’est plus en mesure de répondre aux défis qui lui font face. Pour terminer, on doit peut être aussi se poser la question du modèle à l’européenne avec un système actuel de montée et de descente. Ne faut-il pas, pour sauver ce qui reste à sauver, arrêter avec ce système qui fragilise les clubs ? Aujourd’hui, le modèle américain du sport attire de plus en plus parce qu’il permet de sécuriser les investisseurs et les acteurs sans assumer la perte d’une descente qui devient sportivement et économiquement catastrophique». Confronté à une tension permanente et à l’heure où la question n’est plus de savoir si la multipropriété est morale ou romantique, le football français va quoi qu’il en soit devoir faire des choix, au risque de subir un déclassement durable et devenir une simple périphérie intégrée à un système dominé par les plus puissants.