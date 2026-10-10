PSG : Lucas Digne se confie sur les manifestations étudiantes

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Mans (3-1), ce samedi soir, a également été marquée par des événements en tribunes. Alors que plusieurs manifestations étudiantes secouent le pays depuis plusieurs jours, le Collectif Ultras Paris (CUP) avait déployé une banderole de soutien aux lycéens mobilisés. Mais le message a été rapidement retiré, provoquant la colère des supporters parisiens, qui ont décidé de quitter le Virage Auteuil en signe de protestation. Une situation qui a forcément fait parler après la rencontre, au point que plusieurs joueurs ont été interrogés sur le sujet en zone mixte.

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C’est notamment le cas de Lucas Digne, invité à réagir à la banderole et, plus largement, au mouvement de contestation qui touche actuellement le pays. «Je n’ai pas du tout vu la pancarte, je suis désolé. Bien sûr que j’ai suivi l’actualité, comme tout le monde. Ce sont des choses politiques, on espère que ça va se résoudre le plus rapidement possible», a expliqué le latéral parisien.