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Coupe du Monde

La femme de Lionel Messi sort du silence après les polémiques sur l’Argentine

Par Sasha Nahon
1 min.
La famille Messi @Maxppp

Antonela Roccuzzo est sortie du silence après la vague de critiques visant l’Argentine à la suite de la finale de la Coupe du Monde 2026 perdue contre l’Espagne (1-0 ). La compagne de Lionel Messi a affiché son soutien à l’Albiceleste en relayant sur Instagram un message de la chroniqueuse Connie Ansaldi : « Fière d’être Argentine. En Argentine, c’est comme une famille ! On s’insulte entre nous, mais si quelqu’un de l’extérieur vient dire du mal de nous, on lui arrache le foie. » Une réponse claire aux nombreuses attaques visant la sélection argentine après les incidents de l’après-match.

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De retour à Rosario avec sa famille, Antonela Roccuzzo a également réagi à une publication de la chanteuse María Becerra, qui avait interprété l’hymne argentin avant la finale. « Allez l’Argentine pour toujours », a-t-elle écrit, réaffirmant son soutien à la sélection malgré les polémiques qui entourent la fin du tournoi rapporte RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
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