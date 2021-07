PSG : Mauricio Pochettino satisfait malgré le nul contre Séville

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a disputé son dernier match de préparation avant le début officiel de la saison 2021-2022, dimanche, face au LOSC dans le cadre du Trophée des Champions (20h). Au Portugal, les vice-champions de France en titre ont concédé le match nul face au Séville FC (2-2). Interrogé à l'issue de cette répétition générale, Mauricio Pochettino (49 ans) a souhaité retenir le positif de cette rencontre, estimant notamment que ses joueurs auraient mérité de l'emporter au terme des 90 minutes.

«Je pense que c'était un très bon match, très disputé. Séville est l'une des meilleures équipes d'Espagne. C'est une équipe qui se prépare elle aussi à jouer en Ligue des champions. Je pense que c'était un très bon match et je suis content de la performance de l'équipe. Dans l'ensemble, je pense que nous avons été meilleurs et que nous méritions plus, mais je suis content. Pour les jeunes, c'était une très bonne expérience contre une très bonne équipe. Et bien sûr, nous pensons maintenant à être prêts et à préparer le Trophée des Champions contre Lille», a ainsi confié le technicien argentin sur le site officiel du club de la capitale.