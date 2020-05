Jean-Christophe Bahebeck plaît au Standard

Comme en France, la saison de football est terminée aux Pays-Bas. Jean-Christophe Bahebeck (27 ans), dont le contrat avec le FC Utrecht (friand de joueurs français) expire en juin, est donc d'ores et déjà libre comme l'air. Auteur de 3 réalisations et 1 passe décisive en 15 apparitions en Eredivisie et de 2 buts en Coupe des Pays-Bas, l'attaquant français dispose de quelques touches pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Selon nos informations, le Standard de Liège est venu aux renseignements ces derniers jours pour connaître les intentions et les exigences de l'ancien international Espoirs tricolore (7 capes). Il se murmure également que quelques écuries de Ligue 1, alléchées par sa situation, sa connaissance du championnat et son expérience, pensent également à relancer l'ancien pensionnaire du Paris SG.