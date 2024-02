Barça : Joan Laporta envoie un gros tacle au PSG

Alors que le projet était, pendant un temps, enterré, les fondateurs de la Super League ont reçu le feu vert pour tenter de lancer leur nouvelle compétition. Et ce vendredi matin, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est expliqué sur le sujet et confirmant notamment que l’Olympique de Marseille serait très intéressé à l’idée de rejoindre ce nouveau tournoi, alors que Pablo Longoria, ainsi que plusieurs autres clubs mentionnés comme Feyenoord et l’AS Roma, ont démenti les propos du dirigeant catalan.

Mais après avoir déjà envoyé un tacle au Real Madrid, Joan Laporta a tenu à dire un petit mot salé sur la position du Paris Saint-Germain à ce sujet. «La position du PSG sur la Super League ? C’est lui qui gouverne l’UEFA. Ils ont déjà leur Super League. Quant aux équipes anglaises, ils ont déjà leur Super League», a-t-il déclaré au micro de RAC1. Le message est passé et Nasser Al-Khelaïfi appréciera…