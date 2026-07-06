Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : John Textor est à Dallas pour Portugal-Espagne

Par Josué Cassé
John Textor à la cérémonie du Ballon d'Or en septembre 2025 @Maxppp

Les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent, ce lundi soir, avec un choc entre le Portugal et l’Espagne. Pour son dernier Mondial, Cristiano Ronaldo aura à coeur de marquer les esprits.

La suite après cette publicité

Pour l’occasion, John Textor, l’homme d’affaires basé en Floride, qui a été écarté de la présidence de l’Olympique Lyonnais il y a un an, est lui présent dans les tribunes du stade d’Arlington, dans la banlieue de Dallas.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier