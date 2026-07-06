Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : John Textor est à Dallas pour Portugal-Espagne
@Maxppp
Les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent, ce lundi soir, avec un choc entre le Portugal et l’Espagne. Pour son dernier Mondial, Cristiano Ronaldo aura à coeur de marquer les esprits.
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Pour l’occasion, John Textor, l’homme d’affaires basé en Floride, qui a été écarté de la présidence de l’Olympique Lyonnais il y a un an, est lui présent dans les tribunes du stade d’Arlington, dans la banlieue de Dallas.
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