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Bundesliga

Bundesliga : Leipzig étrille Elversberg, Tidiam Gomis buteur

Par Josué Cassé
1 min.
Tidiam Gomis avec le RB Leipzig face au Real Madrid @Maxppp

Tidiam Gomis continue de prendre de l’épaisseur au RB Leipzig. Buteur face au Real Madrid malgré la lourde défaite des siens en Ligue des Champions, l’attaquant formé au Stade Malherbe de Caen a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, ce samedi. Un but permettant cette fois-ci au RBL de l’emporter largement contre Elversberg, qui plus est après le doublé de Romulo Cardoso et une réalisation de Christoph Baumgartner au retour des vestiaires. Avec cette victoire (4-0), la formation entraînée par Martín Demichelis grimpe au 5e rang.

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Dans les autres rencontres du jour, comptant pour la 7e journée de Bundesliga, le Werder Brême s’est imposé sur la pelouse de Mayence (3-2) alors que Paderborn a arraché la victoire face à Hambourg (1-0). Score nul et vierge entre Cologne et Schalke (0-0). Enfin, dans une rencontre terminée à dix contre dix, Augsbourg pensait venir à bout de l’Union Berlin, mais le club de la capitale a accroché le nul en égalisant trois petites minutes après l’ouverture du score des locaux.

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