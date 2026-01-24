Real Madrid : Kylian Mbappé a dédicacé sa panenka à Brahim Diaz

Après le traumatisme de Rabat dimanche en finale de CAN face au Sénégal (0-1), Brahim Diaz va devoir se mettre la tête à l’endroit. L’international marocain a en tout cas un soutien de poids nommé Kylian Mbappé, qui lui a adressé une jolie marque d’attention ce samedi soir après son penalty marqué face à Villarreal (2-0).

«C’est pour toi», lui a indiqué le Français après sa panenka réussie dans les arrêts de jeu, comme révélé par la Movistar. De passage en zone mixte, Mbappé a confirmé qu’il avait bien dédié son but à son coéquipier, profondément touché par l’épisode de comme nous vous le révélions.