Menu Rechercher
Commenter 32
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé a dédicacé sa panenka à Brahim Diaz

Par Jordan Pardon
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp
Villarreal 0-2 Real Madrid

Après le traumatisme de Rabat dimanche en finale de CAN face au Sénégal (0-1), Brahim Diaz va devoir se mettre la tête à l’endroit. L’international marocain a en tout cas un soutien de poids nommé Kylian Mbappé, qui lui a adressé une jolie marque d’attention ce samedi soir après son penalty marqué face à Villarreal (2-0).

La suite après cette publicité
Edition Merengue
Mbappé a dédicacé sa panenka à Brahim : "C’est pour toi." @MPlusDeportes
Voir sur X

«C’est pour toi», lui a indiqué le Français après sa panenka réussie dans les arrêts de jeu, comme révélé par la Movistar. De passage en zone mixte, Mbappé a confirmé qu’il avait bien dédié son but à son coéquipier, profondément touché par l’épisode de comme nous vous le révélions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Brahim Díaz

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Brahim Díaz Brahim Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier