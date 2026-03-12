Chelsea : Malo Gusto continue sa mutation et envoie un message à Didier Deschamps

La soirée s’est terminée dans la frustration pour Chelsea. Longtemps dans le match au Parc des Princes face au PSG, les Blues ont finalement sombré dans un final complètement fou pour s’incliner (5-2) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pourtant, tout n’est pas à jeter côté londonien. Dans une équipe qui a fini par céder sous les coups de boutoir parisiens, Malo Gusto a été l’un des rares joueurs à sortir la tête de l’eau. Titularisé dans le couloir droit par Liam Rosenior, le latéral français de 22 ans a livré une prestation solide, mêlant activité défensive et projections offensives, confirmant qu’il est en train de franchir un cap dans sa jeune carrière.

«C’est une bonne opportunité. Mon objectif est toujours le même : je veux montrer que je peux jouer au plus haut niveau que j’ai les qualités pour. Ça va être un bon test», avait d’ailleurs annoncé. Le message était clair et, malgré la lourde défaite finale, Gusto a réussi son match dans le match. Briller en Ligue des Champions, en France, face au PSG, à trois mois d’une Coupe du Monde et à quelques jours d’une liste de Didier Deschamps n’avait rien d’anodin. Dans ce contexte particulier, le latéral des Blues a affiché une personnalité et une intensité qui n’ont pas échappé aux observateurs français. Et c’est peu dire puisque le natif de Décines-Charpieu a été l’auteur de la première égalisation des Blues, et pas des moindres. Sa finition devant Matvey Safonov a relancé, pour une première fois, la soirée du côté des pensionnaires de Stamford Bridge.

Une copie d’un leader à tous les étages

Sur la pelouse, Malo Gusto a incarné l’un des symboles de la résistance londonienne avant l’effondrement final. Très actif dans son couloir, il a multiplié les interventions défensives, remportant sept de ses huit duels au sol et réalisant plusieurs récupérations précieuses. Sa lecture du jeu lui a permis d’intercepter trois ballons et de soulager régulièrement sa défense face aux accélérations parisiennes. Offensivement, il a également tenté d’apporter sa contribution avec des projections et deux dribbles réussis, illustrant son envie de peser dans les deux sens du jeu. Après la rencontre, le Français a d’ailleurs tenu un discours lucide sur la prestation de son équipe. «Tout le monde courait pour les autres, nous avons montré beaucoup d’impact, de bonnes choses en attaque. Mais au final, je pense qu’il faut savoir reconnaître le moment où il vaut mieux se replier, les attendre et ne pas concéder de but, car on sait qu’il y aura un match retour. Le mot clé maintenant, c’est “croyance”. Il faut croire. Chez nous, nous savons que nous avons une chance de nous en sortir», a-t-il affirmé pour le site de l’UEFA.

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’une saison très solide pour le défenseur français. À seulement 22 ans, Malo Gusto s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif de Chelsea toutes compétitions confondues. Très utilisé par Enzo Maresca puis Liam Rosenior, le numéro 27 des Blues enchaîne les titularisations et affiche une progression constante dans son impact défensif comme dans sa participation offensive. Son activité face au PSG l’illustre parfaitement avec sept aides défensives, six récupérations, quatre tacles tentés et une présence constante dans les duels. Avec un taux de passes réussies de 77 % et une vraie capacité à se projeter balle au pied, Malo Gusto confirme qu’il n’est plus seulement un jeune talent prometteur, mais bien un latéral moderne capable d’influencer le jeu au plus haut niveau. À l’approche des grandes échéances internationales, cette montée en puissance pourrait bien attirer l’attention du sélectionneur des Bleus, toujours à la conquête de valeurs sûres à droite où Jules Koundé fait figure de seul élément.