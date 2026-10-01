Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel LaLiga Hypermotion

Lionel Messi rachète un club de D2 espagnole

Par Kevin Massampu
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Lionel Messi continue d’investir dans le football. L’octuple Ballon d’Or France Football est depuis ce jeudi officiellement propriétaire du Club Deportivo Eldense, actuel 19e sur 22 de LaLiga 2. Le club ibérique vient d’officialiser la nouvelle dans un communiqué. « Le Club Deportivo Eldense annonce officiellement le rachat du club par Leo Messi, marquant ainsi le début d’une nouvelle étape passionnante dans l’histoire centenaire de l’institution. »

La suite après cette publicité

« L’arrivée dans le football professionnel espagnol, en tant que propriétaire du CD Eldense, de l’une des figures les plus importantes de l’histoire du sport, marque le début d’un projet à long terme visant à stimuler le développement sportif, institutionnel et social du CD Eldense », indique Eldense, qui rajoute que la transaction est toutefois en attente « de l’autorisation obligatoire du Conseil Supérieur des Sports, conformément aux dispositions de la loi sur le sport ». Pour rappel, La Pulga est aussi copropriétaire du club de l’Inter Miami, où il joue depuis juillet 2023, et possède également à 100 % le club d’UE Cornellà, situé dans la banlieue de Barcelone, depuis avril dernier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

LaLiga Hypermotion
Eldense
Lionel Messi

En savoir plus sur

LaLiga Hypermotion LaLiga Hypermotion
Eldense Logo Eldense
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier