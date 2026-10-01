Lionel Messi rachète un club de D2 espagnole

Lionel Messi continue d’investir dans le football. L’octuple Ballon d’Or France Football est depuis ce jeudi officiellement propriétaire du Club Deportivo Eldense, actuel 19e sur 22 de LaLiga 2. Le club ibérique vient d’officialiser la nouvelle dans un communiqué. « Le Club Deportivo Eldense annonce officiellement le rachat du club par Leo Messi, marquant ainsi le début d’une nouvelle étape passionnante dans l’histoire centenaire de l’institution. »

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« L’arrivée dans le football professionnel espagnol, en tant que propriétaire du CD Eldense, de l’une des figures les plus importantes de l’histoire du sport, marque le début d’un projet à long terme visant à stimuler le développement sportif, institutionnel et social du CD Eldense », indique Eldense, qui rajoute que la transaction est toutefois en attente « de l’autorisation obligatoire du Conseil Supérieur des Sports, conformément aux dispositions de la loi sur le sport ». Pour rappel, La Pulga est aussi copropriétaire du club de l’Inter Miami, où il joue depuis juillet 2023, et possède également à 100 % le club d’UE Cornellà, situé dans la banlieue de Barcelone, depuis avril dernier.