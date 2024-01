Le RC Lens ne crie pas au scandale après la défaite face au PSG

Défait (0-2) face au Paris Saint-Germain en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le RC Lens a loupé le coche en début de rencontre en manquant un penalty (7e) avant de craquer sur deux réalisations signées Bradley Barcola (30e) et Kylian Mbappé (89e). Brillant en terres lensoises, l’ancien attaquant de l’OL a, par ailleurs, changé le cours de cette rencontre en étant à l’origine de l’expulsion de Jonathan Gradit juste avant la pause. Une décision forcément contestée par les pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis mais plutôt logique au regard du règlement : le Parisien partant seul au but sans l’intervention illicite et volontaire de Gradit.

Présent en conférence de presse, Lilian Nalis, le premier adjoint de Franck Haise qui a reconnu la supériorité parisienne, n’a d’ailleurs pas contesté la décision Jérôme Brisard, l’officiel du soir. «Il estime que Jo Gradit était en position de dernier défenseur. C’est pour ça qu’il revient du jaune au rouge. J’avais l’impression qu’il restait un de nos joueurs capable de défendre derrière lui. En revoyant les images, c’est moins clair. Si le règlement est appliqué, Jo est bien le dernier défenseur et l’expulsion est valide». Le message est passé.