PSG : l'arrivée de Lionel Messi profite au sponsor officiel

D'après les informations du Parisien, la signature de la superstar argentine Lionel Messi au Paris Saint-Germain a non seulement bénéficié sportivement au club de la capitale, mais aussi au groupe Accor, sponsor maillot principal du PSG et présidé par Sébastien Bazin, ancien dirigeant du club. Le sigle ALL, pour Accor lives limitless (Accor vit sans limites en français) correspond au programme de fidélité du groupe hôtelier français, qui a été exposé à de belles retombées avec l'arrivée de la Pulga.

«On passe dans une autre galaxie ! En l’espace d’une semaine, l’arrivée de Messi c’est 100 millions d’euros en Earned Media Value, c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’on aurait dû dépenser pour rendre la marque visible auprès d’autant de personnes. Cent millions ! C’est spectaculaire», a affirmé Mehdi Hemici, directeur de la fidélisation et des partenariats d'Accor.