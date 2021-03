Real Madrid : Vinicius admire Karim Benzema

Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, il y a déjà trois saisons, Vinicius a pu apprendre aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Et il a fait la connaissance d’un certain Karim Benzema qui ne cesse d’impressionner depuis le départ de Ronaldo. Un rêve pour le jeune Brésilien de 20 ans qui a grandi en regardant les exploits du Français au Real. Dans un entretien à El Pais, Vinicius a expliqué être en admiration devant Karim Benzema (33 ans).

« Karim est incroyable. Je suis un de ses fans depuis que je joue au Brésil et que je regarde ses matches. Jouer avec Karim est facile, il est le meilleur attaquant du moment. Être avec Karim, c’est bon pour moi, c'est comme avoir une idole toujours avec moi. Il me dit toujours les choses que je dois faire, et il aime aussi jouer avec moi. Je l'écoute toujours, parce que je suis sûr qu'il le fait pour que je puisse m'améliorer, lui donner plus de passes décisives, et il me donne plus de passes décisives. »