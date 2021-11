Algérie : Djamel Belmadi a hâte de disputer le Mondial 2022 au Qatar

Avant d'affronter le Burkina Faso ce mardi à 17 heures, l'Algérie n'a besoin que d'un point pour décrocher son ticket pour les barrages, soit la dernière étape des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a livré son excitation quant à sa possible participation à cette compétition : «ce mondial sera peut-être le meilleur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. J'habite au Qatar, je vois leur capacité à organiser de grands évènements, leur excellence et leur organisation.»

Passé par plusieurs clubs qatariens en tant que joueur et entraîneur, sans oublier la sélection qu'il a entraînée entre 2014 et 2015, le technicien de 45 ans n'a pas caché sa joie de retrouver le pays des Annabis, surnom donné à la sélection locale : «quand on joue à domicile, on a un sentiment de confiance, on est à l'aise. Le Qatar est un peu notre deuxième pays. On a beaucoup de joueurs là bas, comme Belaili, Bounedjah, Benlamri, même si j'espère que nous n'en aurons pas trop non plus.»