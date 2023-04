PSG : Jérôme Rothen a des infos sur l’affaire Mbappé

La suite après cette publicité

Le post de Kylian Mbappé sur son compte Instagram pour s’opposer à la vidéo de promotion de la campagne de réabonnement du PSG a mis le feu partout en Europe. Et visiblement, Jérôme Rothen a eu quelques informations au sujet de cette réaction cinglante et très remarquée.

« Mes infos, c’est qu’il n’est pas au courant, il est énervé donc il envoie une réaction sur ses réseaux sociaux. On sait aussi qu’il s’est mis à dos un petit peu Neymar et son entourage en début de saison. Il y a des tensions dans le vestiaire, ça se ressent sur le terrain. La personne qui s’est permis de sortir ce clip est inconsciente. Dans cette vidéo, Mbappé est tout seul ! Rien ne se règle en privé dans ce club. Les réseaux sont un moyen de communication. Comment lui reprocher ? Vous pensez vraiment que Nasser n’a pas eu Mbappé aujourd’hui ? Il va gérer et s’en occuper », a-t-il indiqué sur RMC Sport.

