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Real Madrid - Girona : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Kylian Mbappé en action avec le Real. @Maxppp
Real Madrid 1-1 Girona

Ce vendredi, place à la 31e journée de Liga avec le match opposant le Real Madrid à Girona.

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Chez lui, le club merengue s’articule dans un dispositif en 4-3-3 avec Andriy Lunin dans les buts. Devant lui, on trouve Dani Carvajal, Eder Militao, Raúl Asencio et Fran Garcia. A noter que Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras et Antonio Rüdiger n’ont pas été convoqués à cinq jours du quart de finale retour de Ligue des champions à Munich.
Au milieu, c’est un trio qui officiera, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham seront là. Devant, le trio formé par Kylian Mbappé, Vinicius et Brahim Díaz animera l’attaque.

Du côté des visiteurs, Michel a opté pour un système classique en 4-3-3 : Devant Paulo Gazzaniga, on aura Arnau Martínez, Victor Reis, Alejandro Francés et Alex Moreno. Axel Witsel, Ivan Martin et Thomas Lemar. Devant, Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi et Claudio Echeverri tenteront de faire peser une menace sur La défense du Real Madrid.

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Les compositions

Real Madrid :
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