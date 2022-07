Jeremy Bokila empire le cauchemar de l'OL avec un 4e but pour Willem II !

55e :Faute d'Houssem Aouar au milieu du terrain sur Lucas Woudenberg. Coup franc vite joué par Willem II.

La suite après cette publicité

54e : pressing haut de Tino Kadewere sur Freek Heerkens qui concède la touche dans son camp.

53e : erreur de relance de Julian Pollersbeck. Le Titanic a mis plus de temps pour couler que le portier allemand aujourd'hui.

52e : côté gauche, Max Svensson fixe Irvyn Lomami et provoque. Il se heurte à la bonne défense du latéral.

51e : sur la droite, Max Svensson provoque et tente un tir qui est contré en corner par Jérôme Boateng.

50e : l'Olympique Lyonnais n'arrive toujours pas à réagir et reste bloqué dans sa moitié de terrain.

49e : le cauchemar de l'OL est total contre Willem II. Les Lyonnais sont en souffrance.

48e | Jeremy Bokila pour le quatrième but ! (4-0 Willem II - OL)

Tout juste entré en jeu, Jeremy Bokila est lancée en profondeur et passe entre Damien Da Silva et Jérôme Boateng. Le Congolais ajuste Julian Pollersbeck d'une lourde frappe sur la droite du but.

46e : à la pause, Jeremy Bokila et Konstantinos Lamprou ont fait leur entrée pour Willem II. Joshua Smits et Jizz Hornkamp sont sortis.

C'est reparti !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre, ce sont les Néerlandais qui engagent via Jeremy Bokila.

Mi-temps !

Willem II mène largement contre l'Olympique Lyonnais suite à un but de Freek Heerkens (21e) et un doublé de Jizz Hornkamp (25e et 32e). Les Gones vont devoir montrer plus en seconde période.

⏸ C'est la pause au Koning Willem II Stadion !



Nos Lyonnais sont menés 3 buts à 0 après 45 minutes de jeu 🔴🔵



3-0 #WIIOL pic.twitter.com/3OIbfSaUEI — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

45e : corner sur la gauche de Rayan Cherki vers l'entrée de la surface. Il trouve Jérôme Boateng dont la reprise se dérobe sur la gauche.

44e : corner glané par Rayan Cherki suite à un pressing haut. Le milieu offensif lyonnais est un des rares à sortir du lot.

43e : léger sursaut de l'Olympique Lyonnais mais c'est timide. Peter Bosz va sûrement donner de la voix à la pause.

42e : plein axe devant la surface, Tino Kadewere trouve en retrait Mohamed El Arouch qui déclenche. Il est contré de justesse.

40e : corner lyonnais côté droit avec Romain Faivre qui joue à deux avec Rayan Cherki et transmet en retrait pour Mohamed El Arouch. Son bon centre au second poteau ne trouve pas preneur.

39e : Max Svensson déborde sur la gauche et centre fort vers le but lyonnais. Au second poteau, Jérôme Boateng repousse.

38e : faute sur Dan Crowley dans le rond central. Houssem Aouar est sanctionné.

37e : l'Olympique Lyonnais reprend contrôle du ballon mais va devoir trouver des idées pour relever la tête.

36e | Leeroy Owusu proche du 4-0 !

Alerté sur la droite de la surface en profondeur, Leeroy Owusu remise vers le but lyonnais. Julian Pollersbeck concède le corner en catastrophe.

34e : pause fraîcheur, les deux formations peuvent s'hydrater.

33e : le calice jusqu'à la lie. Cette équipe de l'Olympique Lyonnais est en train de se manquer sur ce match. Julian Pollersbeck le gardien est particulièrement en souffrance.

32e | Le doublé pour Jizz Hornkamp qui enfonce l'OL ! (3-0 Willem II-OL)

Max Svensson enroule un ballon vers la gauche de la surface pour Jizz Hornkamp qui profite de la lenteur de Damien Da Silva et pique bien le ballon devant Julian Pollersbeck.

31e : centre sur la droite d'Irvyn Lomami vers le but néerlandais. La défense se dégage.

30e : dans le rond central, Jizz Hornkamp est sanctionné après avoir commis une faute sur Houssem Aouar.

29e : alerté sur l'aile gauche, Djibrail Dib enroule un centre vers la surface pour Tino Kadewere. C'est un peu trop profond.

28e : servi sur la droite par Irvyn Lomami, Rayan Cherki est devancé par Lucas Woudenberg qui dégage en touche.

27e : Irvyn Lomami transmet sur la droite pour Rayan Cherki qui centre et se voit contrer en touche par Lucas Woudenberg.

26e : coup sur coup, l'Olympique Lyonnais a pris des coups sur la tête. Les Gones vont devoir montrer bien plus pour revenir.

25e | Jizz Hornkamp double la mise ! (2-0 Willem II-OL)

Passe en retrait de Damien Da Silva pour Julian Pollersbeck. Le gardien allemand met trop de temps et Jizz Hornkamp vient contrer son dégagement dans le but lyonnais.

24e : faute de Leeroy Owusu sur Djibrail Dib dans le camp lyonnais. Les Gones peuvent se relancer.

22e : malgré deux belles occasions via Tino Kadewere, l'OL se fait surprendre. Willem II est galvanisé par l'ouverture du score.

21e | Freek Heerkens ouvre le score (1-0 Willem II-OL)

Corner néerlandais sur la droite frappé vers le point de penalty. Prenant le meilleur sur Irvyn Lomami, Freek Heerkens place sa tête sur la droite du but rhodanien.

21e : Leeroy Owusu déboule sur la droite de la surface et arme un tir puissant qui est contré par Bradley Barcola en corner.

19e | Tino Kadewere trop haut !

Sur la droite, Rayan Cherki provoque et centre fort devant le but adverse. Il trouve Tino Kadewere dont la reprise à bout portant passe au-dessus du but de Joshua Smits.

18e | La tête de Tino Kadewere !

Servi sur la gauche devant la surface néerlandaise, Mohamed El Arouch enroule un centre vers le second poteau. La tête de Tino Kadewere est captée par Joshua Smits.

17e : faute de Max Svensson sur Houssem Aouar dans le camp lyonnais.

16e : le rythme retombe doucement dans ce match. Lyon essaye de construire doucement.

15e : Djibrail Dib oriente le jeu sur l'aile droite mais c'est repoussé de la tête par Lucas Woudenberg.

14e : dans les tribunes, les titulaires lyonnais surveillent leurs coéquipiers. Ils joueront demain contre Feyenoord.

12e : les joueurs lyonnais sont toujours perturbés dans leur moitié de terrain par le pressing adverse.

11e | la reprise repoussée par Julian Pollersbeck !

Pressé haut dans sa surface par Matthias Verreth, Mohamed El Arouch se voit contrer et le ballon revient vers le but lyonnais. Vigilant, Julian Pollersbeck repousse.

10e : quelques imprécisions dans le jeu lyonnais pour le moment. Offensivement, les Gones ont du mal à exister.

9e : Lyon subit pour le moment le rythme adverse et semble déjà acculé sous la pression de Willem II.

8e : corner néerlandais sur la gauche vers le but lyonnais. Julian Pollersbeck manque sa sortie et le ballon revient dans l'axe. Dos au but, Pol Llonch tente un retourné qui passe au-dessus du cadre.

7e : mauvaise relance de Julian Pollersbeck sur la droite pour Irvyn Lomami. Pressé haut, ce dernier concède le corner.

6e : Willem II essaye de garder le contrôle du ballon mais l'Olympique Lyonnais intensifie son pressing.

5e : Max Svensson accélère sur la gauche et centre fort vers la surface lyonnaise. Bien placé, Damien Da Silva éloigne le danger.

4e : appel côté droit de Leeroy Owusu qui se bat bien et glane un corner. Les Néerlandais font mal dans les couloirs.

3e : Willem II semble vouloir mettre le pied sur le ballon afin de perturber une équipe lyonnaise un peu passive.

2e : lancé en profondeur, Jizz Hornknamp est repris par la bonne défense de Djibrail Dib. Ce dernier concède le corner.

1re : rythme assez lent pour le moment. Willem II se lance dans une phase de construction.

C'est parti !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre, ce sont les Gones qui engagent dans ce match via Mohamed El Arouch.

15h58 : les deux capitaines Jérôme Boateng (OL) et Pol Llonch (Willem II) effectuent le toss.

15h50 | La dernière d'Houssem Aouar ?

Proche du Real Betis Balompié, le milieu accompagnera Romain Faivre et Mohamed El Arouch dans l'entrejeu. Proche du Real Betis Balompié, il pourrait partir dans les prochains jours.

15h45 | Tino Kadewere, il faut oublier les ratés

En grande difficulté sur cette préparation, le Zimbabwéen est candidat à un départ. Face à Willem II, l'objectif sera de retrouver de la confiance après une dernière saison chaotique.

15h40 | Djibrail Dib un nouveau jeune talent

Ailier prometteur de l'OL, le jeune Djibrail Dib débutera latéral pour ce match. Le joueur de 20 ans qui arrive à un an de la fin de son contrat se doit de s'illustrer pour avoir un avenir avec les Gones.

15h30 | Willem II sort d'une défaite

Dominant UDI (3-1), Patro (2-1) et Telstar (2-0), Willem II sort de deux revers contre De Graafschap (2-1) et le Sparta Rotterdam (2-0). L'objectif est de relever la tête.

15h25| L'OL doit rebondir

Après un bon début de préparation contre Bourg (4-2) et le Dynamo Kiev (4-3 au cumulé), l'Olympique Lyonnais s'est manqué contre Anderlecht (défaite 5-3 au cumulé dont un 3-0 au second match). Face à Willem II et avant les deux derniers matches contre le Feyenoord et l'Inter Milan, les Gones veulent se ressaisir.

15h20 | Le onze de Willem II

Willem II de son côté s'organise en 4-2-3-1 avec Joshua Smits comme dernier rempart derrière Leeroy Owusu, Freek Heerkens, Erik Schoutens et Lucas Woudenberg. Le double pivot est assuré par Pol Llonch et Matthias Verreth. Seul en pointe, Jizz Hornknamp est soutenu par Nick Doodeman, Dan Crowley et Max Svensson.

15h15 | Le onze de l'Olympique Lyonnais

Les Gones optent pour un 4-3-3 avec Julian Pollersbeck dans les cages derrière Irvyn Lomami, Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Djibrail Dib. Romain Faivre, Mohamed El Arouch et Houssem Aouar se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Tino Kadewere peut compter sur Bradley Barcola et Rayan Cherki dans les couloirs.

Notre XI de départ pour ce match de préparation face à Willem II ! 🦁🔴🔵#WIIOL pic.twitter.com/ZJ6gA0IIre — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

15h10 | Les joueurs sont arrivés

15h05 | L'OL en bleu

15h00 | Bienvenue au Koning Willem II Stadion !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre Willem II (Pays-Bas) et l'Olympique Lyonnais (France). Le coup d'envoi est prévu pour 16h au Koning Willem II Stadion.