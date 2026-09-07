Real Madrid : la réponse détonante de Kylian Mbappé, comparé à Ousmane Dembélé et Raphinha

Présent en conférence de presse ce lundi avant le choc face à l’Inter Milan, Kylian Mbappé a répondu aux critiques. L’international français a notamment été questionné sur son faible rendement défensif. «Est-ce que tu penses que tu devrais améliorer défensivement avec Vinicius ?» a notamment demandé un journaliste au Merengue. Réponse de l’intéressé : «seulement moi et Vinicius ?» Relancé sur des profils comme Dembélé ou Raphinha, réputés pour leur implication défensive, Mbappé a finalement détaillé sa pensée.

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«Bien sûr qu’on doit s’améliorer défensivement et c’est naturel. Si j’ai envie d’être stupide, je peux te dire que je mets plus de buts que les deux joueurs que tu m’as dit, et donc qu’ils doivent marquer plus pour être comme moi. Chacun est différent. Mais je suis intelligent donc je te réponds que je dois m’améliorer. Mais je n’aime pas me comparer car je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. C’est un débat sans fin mais oui toute l’équipe doit s’améliorer défensivement et avec le ballon, on doit également hausser le niveau». Voilà qui est dit !